Фото: непогода в Польше (echodnia.eu)

Из-за шторма в Польше произошли многочисленные сбои в электроснабжении

В Польше прошел шторм, в результате которого были перенесены авиарейсы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TVN 24.

В Силезском воеводстве из-за непогоды сломанные ветки падали на автомобили и линии электропередач. В частности, произошли многочисленные сбои в электроснабжении. По состоянию на утро 2 июля около 8,5 тысяч получателей электроэнергии были без света. Также из-за сильного ветра некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты.

Фото: непогода в Польше (echodnia.eu)

Польские синоптики сообщают, что непогода является результатом вытеснения полярного морского воздуха с Северной Атлантики, что привело к столкновению двух масс над Польшей.

Przez Jasło i Krosno przeszła dzisiaj superkomórka burzowa generująca intesywne opady deszczu, opady większego gradu do 5 cm oraz silny wiatr w pokrywie do 100 km/h.

Źródło https://t.co/kv9edJkDgv pic.twitter.com/BWSYiKKbNa — Obserwator Burz Podkarpacie (@OPodkarpacie) July 1, 2019

Напомним, в ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины.

Вчера в Чернигове вечером в результате урагана на женщину упало дерево, она получила травмы. Кроме того, в полицию поступило три сообщения о падении деревьев на машины. На улице 1 мая, 161, дерево повредило "Шевроле Авео". На улице Мазепы упало на ВАЗ-2104, на улице Рокосовского - на автомобиль "Шкода".