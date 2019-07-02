ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше прошел шторм

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 12:08
В Польше прошел шторм
Фото: непогода в Польше (echodnia.eu)

Из-за шторма в Польше произошли многочисленные сбои в электроснабжении

В Польше прошел шторм, в результате которого были перенесены авиарейсы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TVN 24.

В Силезском воеводстве из-за непогоды сломанные ветки падали на автомобили и линии электропередач. В частности, произошли многочисленные сбои в электроснабжении. По состоянию на утро 2 июля около 8,5 тысяч получателей электроэнергии были без света. Также из-за сильного ветра некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты.

 
Фото: непогода в Польше (echodnia.eu)

Польские синоптики сообщают, что непогода является результатом вытеснения полярного морского воздуха с Северной Атлантики, что привело к столкновению двух масс над Польшей.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины.

Вчера в Чернигове вечером в результате урагана на женщину упало дерево, она получила травмы. Кроме того, в полицию поступило три сообщения о падении деревьев на машины. На улице 1 мая, 161, дерево повредило "Шевроле Авео". На улице Мазепы упало на ВАЗ-2104, на улице Рокосовского - на автомобиль "Шкода".

В Украине из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов В Польше при землетрясении на шахте погибли три человека
Новости Украины ГидрометцентрПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь