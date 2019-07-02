У Польщі через шторм перенесли авіарейси

Фото: негода в Польщі (echodnia.eu)

Через шторм у Польщі стались численні збої в електропостачанні

У Польщі пройшов шторм, в результаті якого були перенесені авіарейси. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TVN 24.

У Сілезькому воєводстві через негоду зламані гілки падали на автомобілі і лінії електропередач. Зокрема, стались численні збої в електропостачанні. Станом на ранок 2 липня близько 8,5 тисяч отримувачів електроенергії були без світла. Також через сильний вітер деякі рейси перенаправили в інші аеропорти.

Фото: негода в Польщі (echodnia.eu)

Польські синоптики повідомляють, що негода є результатом витіснення полярного морського повітря з Північної Атлантики, що призвело до зіткнення двох мас над Польщею.

Przez Jasło i Krosno przeszła dzisiaj superkomórka burzowa generująca intesywne opady deszczu, opady większego gradu do 5 cm oraz silny wiatr w pokrywie do 100 km/h.

Źródło https://t.co/kv9edJkDgv pic.twitter.com/BWSYiKKbNa — Obserwator Burz Podkarpacie (@OPodkarpacie) July 1, 2019

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України.

Вчора у Чернігові увечері в результаті урагану на жінку впало дерево, вона отримала травми. Крім того, до поліції надійшло 3 повідомлення про падіння дерев на машини. На вулиці 1 травня, 161, дерево пошкодило "Шевроле Авео". На вулиці Мазепи впало на ВАЗ-2104, на вулиці Рокосовського - на автомобіль "Шкода".