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В Польше прокомментировали задержание украинца, планировавшего теракт

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 21:16
В Польше прокомментировали задержание украинца, планировавшего теракт
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Дело, связанное с задержанием украинца по подозрению в подготовке теракта, является первым таким случаем в Польше

Глава Бюро нацинальной безопасности Польши Павел Солох прокомментировал задержание украинца по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, украинские трудовые мигранты положительно влияют на экономику страны и, в общем, не представляют опасности.

"На территории Польши есть более миллиона украинцев и около 200 тыс. белорусов. Подавляющее большинство из них является положительным явлением для экономики, функционирование страны. А если речь идет о безопасности, то уровень организованной преступности и терроризма среди мигрантов из Украины является относительно низким", - заявил Солох.

Он отметил, что статистика о количестве преступлений среди граждан Украины в Польше достаточно низкой и есть даже лучше, чем средняя статистика о преступлениях среди граждан Польши.

"Если совершаются преступления, то в целом они связаны с подделкой оснований для пребывания в Польше", - добавил он.

Глава Бюро отметил, что дело, связанное с задержанием гражданина Украины по подозрению относительно попытки совершить теракт, является первым таким случаем в Польше.

Глава Бюро нацбезопасности отметил, что исламский фундаментализм на территории Украины является редким явлением.

Напомним, прокуратура Люблина санкционировала задержание гражданина Украины Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах. Украинец был задержан 4 декабря и находится под стражей с 6 декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в Люблинском воеводстве Польши были найдены тела двух украинцев со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 36-летний мужчина также гражданин Украины.

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