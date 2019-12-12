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У Польщі прокоментували затримання українця, який планував теракт

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 21:16
У Польщі прокоментували затримання українця, який планував теракт
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Справа, пов'язана з затриманням українця за підозрою в підготовці теракту, що є першим таким випадком у Польщі

Голова Бюро національній безпеці Польщі Павло Солох прокоментував затримання українця за підозрою в підготовці теракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, українські трудові мігранти позитивно впливають на економіку країни і, загалом, не представляють небезпеки.

"На території Польщі є понад мільйон українців і близько 200 тис. білорусів. Переважна більшість з них є позитивним явищем для економіки, функціонування країни. А якщо йдеться про безпеку, то рівень організованої злочинності і тероризму серед мігрантів з України є відносно низьким", - заявив Солох.

Він зазначив, що статистика про кількість злочинів серед громадян України у Польщі досить низькою і є навіть краще, ніж середня статистика про злочини серед громадян Польщі.

"Якщо скоюються злочини, то в цілому вони пов'язані з підробкою підстав для перебування в Польщі", - додав він.

Голова Бюро зазначив, що справа, пов'язана з затриманням громадянина України за підозрою щодо спроби вчинити теракт, є першим таким випадком у Польщі.

Голова Бюро нацбезпеки зазначив, що ісламський фундаменталізм на території України є рідкісним явищем.

Нагадаємо, прокуратура Любліна санкціонувала затримання громадянина України Максима С., який, за даними польських спецслужб, планував підірвати автомобіль біля торгового центру в Пулавах. Українець був затриманий 4 грудня і перебуває під вартою з 6 грудня. Йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Крім того, в Люблінському воєводстві Польщі були знайдені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті. За підозрою у вбивстві був затриманий 36-річний чоловік також громадянин України.

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