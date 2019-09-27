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У Польщі прокоментували дозвіл на ексгумацію в Україні

Новини » Політика    27.09.2019 - 21:12
У Польщі прокоментували дозвіл на ексгумацію в Україні
Фото: Ярослав Шарек (facebook.com-instytutpamiecinarodowej)

Глава Інституту національної пам'яті Польщі назвав

Дозвіл на ексгумацію поляків на території України дасть можливість до прориву в українсько-польському історичному діалозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське агентство PAP.

За словами голови Інституту національної пам'яті Польщі Ярослава Шарека, про прорив відносин між Україною та Польщею можна буде говорити після того, як почнуться пошукові роботи на українській території.

"Я думаю, що це хороша новина, але почекаємо ще трохи. Це заява відкриває шлях до прориву, який відбудеться тоді, коли наші команди спільно з українськими партнерами почнуть роботу в Україні", - заявив Шарек.

Також голова ІНП польська сторона готова до початку робіт.

"На даний момент все залежить від організаційних домовленостей; важливий і питання погоди", - повідомив Шарек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України дало дозвіл Польщі на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Згідно з умовами, представлених українською стороною, ексгумації повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Нагадаємо, Україна заборонила ексгумацію поляків на своїй території в 2017 році. Президент Володимир Володимир Зеленський пообіцяв зняти заборону під час свого недавнього візиту до Варшави.

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