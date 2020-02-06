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В Швеции более 100 человек заблокированы под землей из-за пожара на шахте

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 16:41
В Швеции более 100 человек заблокированы под землей из-за пожара на шахте
Фото: пожар на шахте в Швеции (svt se)

Более сотни человек находятся на глубине 852 метров

В Швеции произошел пожар на шахте в местности Гарпенберг, в результате чего более 100 человек оказались заблокированными под землей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал SVT.

По словам представителей компании Boliden AB, которая является владельцем шахты, информация о пожаре поступила около 14 часов. В шахте произошло задымление из-за неисправности техники.

"В данном случае речь идет о машине, которая загорелась и произошло задымление. Работник, управляющий техникой, находится в укрытии, как и другие люди, которые работали в этом месте", - заявил представитель Клас Нильсон.

Отмечается, что на глубине 852 метров находятся 130 шахтеров. Сейчас проводится эвакуация работников с помощью лифта. В шахте есть 46 комнат для укрытия, запаса кислорода в которых хватит на 8 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге двое мужчин погибли при попытке спуститься в заброшенную шахту. Инцидент произошел на улице Летчиков в Саксаганском районе города. Группа из пяти человек планировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

Также РБК-Украина писало, что в Угледаре Донецкой области в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" погиб шахтер. Обвал на шахте произошел в ночь на 18 декабря. До 22 часов на шахте продолжались аварийно-спасательные работы.

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