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У Польщі стався землетрус на шахті, є жертви

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 17:24
У Польщі стався землетрус на шахті, є жертви
Фото: шахта Rudna в Польщі (facebook com ZZPD Rudna)

В результаті інциденту 1 шахтар загинув

У Польщі сьогодні, 7 лютого, стався землетрус на шахті Rudna в Полковіце, в результаті чого одна людина загинула та четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 1100 метрів. В момент підземних поштовхів під землею перебували шахтарі. Більшість працівників з'явилися на контрольно-пропускних пунктах.

Зазначається, що в результаті землетрусу загинув 35-річний шахтар, ще четверо отримали різні травми. Загиблий співробітник шахти був жителем Любліна. У одного з постраждалих перелом ноги та травма голови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швеції сталася пожежа на шахті компанії Boliden AB. Загоряння сталося через несправність гірничої техніки. Внаслідок задимлення та пожежі понад 100 працівників шахти опинилися заблокованими під землею на глибині 852 метрів.

Також РБК-Україна писало, що в результаті пожежі на шахті у Швеції постраждали щонайменше 2 людини. Двоє шахтарів отримали легкі поранення. Розслідування обставин та причин пожежі на шахті, що належить компанії Boliden AB, триває.

Крім того, у Кривому Розі двоє чоловіків загинули при спробі спуститися в покинуту шахту. Інцидент стався у Саксаганському районі міста. Чоловіки з невідомих причин зірвалися в покинутий вентиляційний ствол шахти під час знімання спуску на відео.

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