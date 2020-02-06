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В Швеции сообщили о пострадавших из-за пожара на шахте

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 18:18
В Швеции сообщили о пострадавших из-за пожара на шахте
Фото: пожар на шахте в Швеции (svt se)

В результате инцидента пострадали 2 человека

В результате пожара на шахте в Швеции, который произошел днем 6 февраля, пострадали по меньшей мере 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным местных чиновников, двое шахтеров получили легкие ранения в результате пожара на шахте в местности Гарпенберг, что на север от Стокгольма. Пожар был ликвидирован, а всех работников шахты подняли на поверхность.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств и причин пожара на шахте, принадлежащей компании Boliden AB.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции произошел пожар на шахте компании Boliden AB. Пожар произошел из-за неисправности техники. Вследствие задымления и пожара более 100 работников шахты оказались заблокированными под землей на глубине 852 метров.

Напомним, 3 февраля в Кривом Роге двое мужчин погибли при попытке спуститься в заброшенную шахту. Инцидент произошел в Саксаганском районе города. Группа из пяти человек планировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты, однако двое из них по неизвестным причинам сорвались.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" погиб шахтер. Обвал на шахте произошел в Угледаре в ночь на 18 декабря. Аварийно-спасательные работы на шахте продолжались до 22 часов.

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