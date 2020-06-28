У Польщі проходять вибори президента

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Для перемоги у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів

Сьогодні у Польщі почався перший тур президентських виборів. Основними претендентами на перемогу вважаються чинний глава держави Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.

Зазначимо, для перемоги у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів, але, за прогнозами, це не вдасться жодному кандидату.

Як прогнозують, Дуда отримає 41-43% голосів, а Тшасковський - 28-30%.

Раніше повідомлялось, що Дуда може програти президентські вибори у другому турі, дані опитування Maison & Partners пророкують його поразку, якщо до другого туру вийдуть Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

Нагадаємо, вибори президента Польщі пройдуть 28 червня; їх перенесли з травня у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.

Також РБК-Україна писало, що польський президент Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах за допомогою пошти.

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Автор: Анастасия Рокитна