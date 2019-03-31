ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 15:56
В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев
Иллюстративное фото (twitter.com/ADeshchytsia)

В Варшаве высокая активность на избирательном участке

На избирательном участке в Варшаве на выборах 2019 проголосовали уже 1145 человек. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

По его словам, в Варшаве высокая активность на избирательном участке.

"По состоянию на 12:00 по местному времени из 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек", - отметил посол.

В Польше уже проголосовали более тысячи украинцевРанее РБК-Украина писало, что в Молдове зафиксировали подвоз людей из непризнанной республики Приднестровья на украинские участки для голосования на выборах 2019.

Также спикер ГПСУ Олег Слободян сообщал, что представители оккупационной власти Крыма осуществляют опрос граждан на предмет выборов президента Украины на админгранице.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 45,22%. ЦИК получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 36 округах.

Как писало РБК-Украина ранее, для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

Нарушения на выборах президента Украины: все подробности В Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении данных о кандидатах
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Польшавыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь