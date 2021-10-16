В Польше прогнозируют, что миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго

"Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", - отметил Сольоха.

По его словам, сегодня ситуация на польско-белорусской границе является довольно опасной, в связи с чем Польше необходимо улучшить временное ограждение.

Сольоха убежден в том, что решение конфликта между странами путем санкций со стороны международного сообщества требует времени, поскольку с 2015 года ЕС имеет несколько другой опыт с миграцией.

"Сейчас речь идет о двух факторах: миграционном давлении и потенциально новом маршруте, а также том, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", - добавил Сольоха.