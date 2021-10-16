У Польщі прогнозують, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю затягнеться надовго

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу з агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія", - відзначив Сольоха.

За його словами, сьогодні ситуація на польсько-білоруському кордоні є доволі небезпечною, у зв’язку з чим Польщі необхідно поліпшити тимчасову огорожу.

Сольоха переконаний у тому, що розв’язання конфлікту між країнами шляхом санкцій з боку міжнародної спільноти потребує часу, оскільки з 2015 року ЄС має дещо інший досвід з міграцією.

"Нині йдеться про два чинники: міграційний тиск і потенційно новий маршрут, а також те, що у це настільки глибоко залучена інша держава", - додав Сольоха.