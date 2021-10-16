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В Польше прогнозируют, что миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго

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Польша, Суббота 16 октября 2021 19:58
В Польше прогнозируют, что миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго Фото: в Польше прогнозируют, что миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Сольохи, кризис на польско-белорусской границе продлится дольше, чем это ожидалось. Сейм страны одобрил закон, предусматривающий строительство ограждения, которое будет оборудовано системой мониторинга и датчиками обнаружения движения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", - отметил Сольоха.

По его словам, сегодня ситуация на польско-белорусской границе является довольно опасной, в связи с чем Польше необходимо улучшить временное ограждение.

Сольоха убежден в том, что решение конфликта между странами путем санкций со стороны международного сообщества требует времени, поскольку с 2015 года ЕС имеет несколько другой опыт с миграцией.

"Сейчас речь идет о двух факторах: миграционном давлении и потенциально новом маршруте, а также том, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", - добавил Сольоха.

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