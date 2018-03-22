У Польщі закликали позбавити Росію права на проведення ЧС-2018 з футболу

Дворчик закликав на знак солідарності з Великою Британією відібрати у РФ право на проведення ЧС-2018

Глава канцелярії уряду Польщі та депутат партії "Право і справедливість" Міхал Дворчик закликав на знак солідарності з Великобританією відібрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з футболу. Про це він заявив, коментуючи заходи, які союзники Великої Британії візьмуть у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, передає Radio Zet.

"Позбавлення права провести чемпіонат росіяни вже точно помітили, на відміну від чергових економічних санкцій... Ця ідея з'явилася в розмовах між дипломатами різних країн", - заявив Дворчик.

За його словами, міжнародне співтовариство "має справу з безпрецедентною подією, коли бойовий газ був застосований на території однієї з країн НАТО, і вони чекають солідарності з покаранню Росії".

Крім того, Дворчик підкреслив, що у Лондона немає сумнівів у тому, що до атаки на Скрипаля причетна Росія, додавши, що Польща поділяє цю точку зору, тому зараз вона повинна показати солідарність і в рамках ЄС, і в рамках НАТО.

"Тривають консультації, на цьому тижні точно буде прийнято рішення про те, якою буде реакція хоча б частини країн НАТО і ЄС щодо Росії. А я вважаю, що ми повинні зосередитися головним чином на те, щоб проявити солідарність, тому що Москва впродовж довгих років вчиняє дії, спрямовані на розпад європейської солідарності країн НАТО", - переконаний політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда не братиме участі у відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії.