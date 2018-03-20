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Дуда не примет участия в открытии ЧМ-2018 по футболу в России

НовостиПолитика    20.03.2018 - 14:36
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Президент не поедет на открытие мундиаля в Москву

Президент Польши Анджей Дуда не примет участия в открытии Чемпионата мира по футболу в России. О решении главы государства сообщил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает "Польское радио".

"Президент не поедет на открытие мундиаля в Москву. Причины очевидны", - сказал Кшиштоф Щерский.

Напомним, ранее сообщалось, что Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в Российской Федерации.

Щерский отметил, что, по мнению Дуды, сейчас не лучшее время для поздравлений. Вместе с тем, Щерский допустил, что Дуда может отправить Путину поздравления, когда он вступит в должность. 

"Президент думает, что это не хорошее время для поздравлений.Тем более, что Польша не принимала участия в этих выборах, и обычно те, кто проигрывает выборы, поздравляют... У нас пока нет официальных результатов", - заявил он.

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Теги: Польша, ЧМ-2018, Анджей Дуда
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