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В Польше полиция призывает усилить безопасность массовых мероприятий

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 14:40
В Польше полиция призывает усилить безопасность массовых мероприятий
Фото: задержание нападающего (PAP/ Grzegorz Mehring)

Охрану призывают оперативно реагировать на кризисные ситуации

Полиция Польши призывает организаторов массовых мероприятий серьезно подходить к требованиям безопасности после покушения на жизнь мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Пресс-секретарь главного коменданта полиции Мариуш Цярка подчеркнул, что охране необходимо быстро реагировать в кризисных ситуациях:

"Организаторы должны очень серьезно относиться к вопросам безопасности людей, которые им доверяют, которые приходят, чтобы праздновать, развлекаться. Прежде всего, речь идет о проверке того, что вносят отдельные лица, то есть, не имеют ли они при себе опасных орудий; как быстро служба охраны реагирует... Организатор должен требовать от охраны организованой и быстрой реакции", - заявил Цярка.

Напомним, вчера, 13 января, неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича во время благотворительного концерта.

Адамович перенес длительную операцию после покушения, но его состояние остается критическим.

Медики отмечают, что ранение Адамовича очень серьезны: травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице медикам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента. В течение операции понадобились 41 порция крови (это около 18,5 литров чистой крови).

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