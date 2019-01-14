ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Польщі поліція закликає посилити безпеку масових заходів

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 14:40
У Польщі поліція закликає посилити безпеку масових заходів
Фото: затримання нападника (PAP/ Grzegorz Mehring)

Охорону закликають оперативно реагувати на кризові ситуації

Поліція Польщі закликає організаторів масових заходів серйозно підходити до вимог безпеки після замаху на життя мера Гданська Павела Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Речник головного коменданта поліції Маріуш Цярка наголосив, що охороні необхідно швидко реагувати в кризових ситуаціях:

"Організатори повинні дуже серйозно ставитися до питань безпеки людей, котрі їм довіряють, котрі приходять, аби святкувати, розважатися. Передусім ідеться про перевірку того, що вносять окремі особи, тобто, чи вони не мають при собі небезпечних знарядь; як швидко служба охорони реагує… Організатор повинен вимагати від охорони зорганізованої та швидкої реакції", - заявив Цярка.

Нагадаємо, вчора, 13 січня, невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича під час благодійного концерту.

Адамович переніс тривалу операцію після замаху, але його стан залишається критичним.

Медики відзначають, що поранення Адамовича дуже серйозні: травма серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта. Протягом операції знадобилися 41 порція крові (це близько 18,5 літрів чистої крові).

Опубліковано відео нападу на мера Гданська Чоловік, який напав на мера Гданська, був судимий
Новини України Польшазамах
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся