У Польщі поліція закликає посилити безпеку масових заходів

Фото: затримання нападника (PAP/ Grzegorz Mehring)

Охорону закликають оперативно реагувати на кризові ситуації

Поліція Польщі закликає організаторів масових заходів серйозно підходити до вимог безпеки після замаху на життя мера Гданська Павела Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Речник головного коменданта поліції Маріуш Цярка наголосив, що охороні необхідно швидко реагувати в кризових ситуаціях:

"Організатори повинні дуже серйозно ставитися до питань безпеки людей, котрі їм довіряють, котрі приходять, аби святкувати, розважатися. Передусім ідеться про перевірку того, що вносять окремі особи, тобто, чи вони не мають при собі небезпечних знарядь; як швидко служба охорони реагує… Організатор повинен вимагати від охорони зорганізованої та швидкої реакції", - заявив Цярка.

Нагадаємо, вчора, 13 січня, невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича під час благодійного концерту.

Адамович переніс тривалу операцію після замаху, але його стан залишається критичним.

Медики відзначають, що поранення Адамовича дуже серйозні: травма серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта. Протягом операції знадобилися 41 порція крові (це близько 18,5 літрів чистої крові).