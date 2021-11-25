В Польшу пыталась прорваться группа из более 200 мигрантов
В Польше за последние сутки зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одной из которых группа из более 200 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.
По информации ведомства, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского города Черемча.
"На участке, охраняемом пограничниками в черемше, группа из более 200 человек пыталась пересечь границу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Польше пограничники выдали 56 постановлений о депортации нелегалов с территории страны. Также были задержаны двое нелегальных мигрантов, граждане Ирака.
Wczoraj tj.24.11 na gr.375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021
Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.
Добавим, Еврокомиссия решила выделить до 3,5 млн евро для возвращения мигрантов из Беларуси на родину.