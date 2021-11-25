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В Польшу пыталась прорваться группа из более 200 мигрантов

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Польша, Четверг 25 ноября 2021 10:22
В Польшу пыталась прорваться группа из более 200 мигрантов Фото: в Польшу пыталась прорваться группа из более 200 мигрантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше за последние сутки зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одной из которых группа из более 200 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

По информации ведомства, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского города Черемча.

"На участке, охраняемом пограничниками в черемше, группа из более 200 человек пыталась пересечь границу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше пограничники выдали 56 постановлений о депортации нелегалов с территории страны. Также были задержаны двое нелегальных мигрантов, граждане Ирака.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился, чем во время пика, который был месяц назад. По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран.

Добавим, Еврокомиссия решила выделить до 3,5 млн евро для возвращения мигрантов из Беларуси на родину.

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