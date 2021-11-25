Мигрантов учат, как вести себя на границе, - замглавы МИД Польши
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Беларусь ведет гибридную войну. Александр Лукашенко таким образом хочет отомстить Евросоюзу, за то, что он не принял фальсифицированные выборы в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
По словам польского политика, Беларусь цинично использует людей, которые хотят жить в лучшем мире - для них таким является Европейский Союз.
"С одной стороны, у нас есть агрессивная толпа мигрантов, которых привозит Беларусь, чаще всего из стран Ближнего Востока. У нас есть информация, что этих людей даже обучают тому, как вести себя на границе. С другой стороны, проводится кампания дезинформации", - заявил Пшидач.
По его словам, в такой способ Лукашенко также добивается, чтобы ЕС снял санкции с него и его соратников.
Напомним, на границе Литвы с Беларусью пограничникам ежедневно помогают 1-2 тысячи литовских военных. Их количество может увеличиваться, если ситуация еще больше усугубится.