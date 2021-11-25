ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мигрантов учат, как вести себя на границе, - замглавы МИД Польши

Новина українською →
Польша, Четверг 25 ноября 2021 10:45
Мигрантов учат, как вести себя на границе, - замглавы МИД Польши Фото: в ЕС заявили, что мигрантов обучают поведению на границе (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Беларусь ведет гибридную войну. Александр Лукашенко таким образом хочет отомстить Евросоюзу, за то, что он не принял фальсифицированные выборы в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам польского политика, Беларусь цинично использует людей, которые хотят жить в лучшем мире - для них таким является Европейский Союз.

"С одной стороны, у нас есть агрессивная толпа мигрантов, которых привозит Беларусь, чаще всего из стран Ближнего Востока. У нас есть информация, что этих людей даже обучают тому, как вести себя на границе. С другой стороны, проводится кампания дезинформации", - заявил Пшидач.

По его словам, в такой способ Лукашенко также добивается, чтобы ЕС снял санкции с него и его соратников.

Напомним, на границе Литвы с Беларусью пограничникам ежедневно помогают 1-2 тысячи литовских военных. Их количество может увеличиваться, если ситуация еще больше усугубится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей