У Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон

Прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська заявила, що білоруські служби нагнітають ситуацію на кордоні. За її слами, вони допомагають мігрантам під час спроб потрапити на територію ЄС .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Зазначимо, що в ніч на 25 листопада група мігрантів із понад 200 осіб намагалася перетнути кордон Польщі. Крім того, за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі.

Михальська прокоментувала ситуацію на прес-конференції. Вона наголосила, що перехід кордону планувався та контролювався білоруськими службами. Вони також нагнітали обстановку і при переході кордону мігрантами співали гімн Польщі, збільшуючи напруженість.

Також білоруські силовики використовували проти польських прикордонників лазери, які засліплювали їх під час прориву кордону біженцями.