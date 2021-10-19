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В Польше перевернулся автобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины

Автор: Сергей Пышкин

На автомагистрали А2 по развязке Бук в Польше перевернулся микроавтобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины, его уже задержали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было предназначено для перевозки людей.

Согласно данным представителя Великопольской полиции Анджей Боровяка, в микроавтобусе было 15 иностранцев, которые не имели с собой документов. Мигранты были плотно размещены в транспорте.

В результате аварии пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами головы, груди и ног.

Полиция установили, что автобус перевозил людей из Турции и Ирака. Все пытались попасть в Германию.

Водителем оказался гражданин Украины. После аварии он пытался скрыться, однако позже его задержали.

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