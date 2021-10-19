В Польщі перекинувся автобус з мігрантами. Водієм виявися громадянин України

Зазначається, що транспортний засіб використовувався для доставки товарів й не був призначений для перевезення людей.

Згідно з даними представника Великопольської поліції Анджея Боровяка, в мікроавтобусі було 15 іноземців, які не мали з собою документів. Мігранти були щільно розміщені в транспорті.

Внаслідок аварії постраждали четверо осіб. Їх госпіталізували з травмами голови, грудей та ніг.

Поліція встановили, що автобус перевозив людей з Туреччини й Іраку. Усі намагалися потрапити до Німеччини.

Водієм виявився громадяни України. Після аварії він намагався втекти, однак пізніше його затримали.