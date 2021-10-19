В Польщі перекинувся автобус з мігрантами. Водієм виявися громадянин України

На автомагістралі А2 за розв’язкою Бук у Польщі перекинувся мікроавтобус з мігрантами. Водієм виявився громадянин України, його вже затримали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Зазначається, що транспортний засіб використовувався для доставки товарів й не був призначений для перевезення людей.
Згідно з даними представника Великопольської поліції Анджея Боровяка, в мікроавтобусі було 15 іноземців, які не мали з собою документів. Мігранти були щільно розміщені в транспорті.
Внаслідок аварії постраждали четверо осіб. Їх госпіталізували з травмами голови, грудей та ніг.
Поліція встановили, що автобус перевозив людей з Туреччини й Іраку. Усі намагалися потрапити до Німеччини.
Водієм виявився громадяни України. Після аварії він намагався втекти, однак пізніше його затримали.