В Польше отменят бесплатный проезд для украинских беженцев: названа дата

В Польше, транспортная компания PKP Intercity, которая специализируется на междугородних пассажирских перевозках, вскоре запретит бесплатный проезд для украинских беженцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PKP Intercity.

Начиная с 1 июля, граждане Украины будут пользоваться услугами PKP Intercity на общих условиях.

"Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня. С пятницы, 1 июля, эти поездки будут проходить по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity", - пишет пресс-служба компании.

Бесплатные проезды для беженцев из Украины, компания PKP Intercity ввела еще 26 февраля текущего года.