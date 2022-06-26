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У Польщі скасують безкоштовний проїзд для українських біженців: названо дату

Фото: у Польщі скасують безкоштовні потяги для українських біженців (intercity.pl)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром заборонить безкоштовний проїзд для українських біженців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу PKP Intercity.

Починаючи з 1 липня, громадяни України користуватимуться послугами PKP Intercity на загальних умовах.

"Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity", - пише пресслужба компанії.

Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що авіаперевізник Wizz Air продовжить надавати безкоштовні квитки для українців в Британію до кінця червня.

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