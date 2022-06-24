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WizzAir продолжит выдавать бесплатные билеты украинцам: детали

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Пятница 24 июня 2022 15:34
WizzAir продолжит выдавать бесплатные билеты украинцам: детали Фото: Самолет Airbus A321neo компании Wizz Air (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Акция для беженцев, отправляющихся в Британию, действует до конца июня

Авиакомпания WizzAir продолжит предоставлять бесплатные билеты для украинцев до конца июня.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал Lowcost Avia.

Уточняют, что такая акция распространяется на тех украинцев, которые направляются в Великобританию по визовой программе правительства Homes for Ukraine.

Полностью бесплатные билеты доступны по 61 направлению с вылетом из Венгрии, Польши, Болгарии, Словакии, Румынии в Великобритании. Такое предложение WizzAir покрывает 1 единицу ручной клади и 1 место багажа весом до 32 кг.

Как получить бесплатный билет от WizzAir

Чтобы получить бесплатные билеты, надо провести бронирование по ссылке. Там надо ввести номер своего действующего украинского загранпаспорта. Во время регистрации на рейс также надо будет предъявить украинские проездные документы и уже полученную ранее британскую визу (как правило, по этой программе британское правительство выдает permission letter - он имеет силу визы).

Список направлений, откуда можно лететь бесплатно

Сейчас украинцы могут бесплатно полететь в Великобританию из таких европейских городов:

  • Бухарест;
  • Варшава;
  • Гданьск;
  • Краков;
  • Катовице;
  • Люблин;
  • Познань;
  • Жешув;
  • Вроцлав;
  • Братислава;
  • Кошице;
  • Попрад-Татры;
  • Будапешт;
  • Дебрецен;
  • Бакэу;
  • Клуж;
  • Констанца;
  • Крайова;
  • Ясы;
  • Сату-Маре;
  • Сибиу;
  • Сучава;
  • Тимишоара;
  • Трансильвания;
  • Софья;
  • Варна;
  • Пловдив;
  • Бургас.

Напомним, мы писали, какие выплаты получают украинские беженцы в Чехии.

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