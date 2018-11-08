Украина открыла Почетное консульство в Венгрии

Фото: Почетное консульство Украины (facebook.com/profile.php?id=100007548498818)

Консульство возглавил венгерский предприниматель и меценат Золтан Хорват

В венгерском городе Шиофок было открыто Почетное консульство Украины, которое возглавил предприниматель и меценат Золтан Хорват, что неоднократно помогал бойцам АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Непоп сообщила, что в среду, 7 ноября 2018, вместе с Уполномоченным Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Дердем Шухою было торжественно открыто Почетное консульство Украины в городе Шиофок.

"К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди", - рассказала посол.

Также она сообщила, что был вручен консульский патент и экзекватуру Почетному послу Украины Злотану Хорвату.

"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 года за его финансирование в рамках проекта "Согрей душу" в городе Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию 7 участников АТО, в сентябре 2017 года на средства, собранные по инициативе З. Хорвата в городе Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке З. Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект "Детский футбол мира", - рассказала Непоп.

Фото: открытие Почетного консульства (facebook.com/profile.php?id=100007548498818)

Напомним, Латвия хочет открыть консульство в Донецкой области. Стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны и организации работы военно-гражданских администраций.