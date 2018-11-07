Латвия хочет открыть консульство в Донецкой области

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Также стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны

Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць заявил, что Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области. Об этом договорились во время визита в Украину парламентского секретаря Министерства обороны Латвии Виестурса Силениекса, информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя в Facebook.

"Кроме того, представители Национальной Гвардии и Вооруженных сил Латвийской Республики, которые вошли в состав делегации, отметили, что приехали в Украину поучиться и перенять опыт - в частности, управленческий и военный, приобретенный Украиной за годы сопротивления российской вооруженной агрессии", - написал он.

Также стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны и организации работы военно-гражданских администраций. В то же время Латвия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Гуманитарная помощь, организация отдыха для детей погибших украинских военных, реабилитация раненых - по этим направлениям сейчас идет сотрудничество, и она будет продолжена и в дальнейшем", - заявил главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Элмарс Плявиньш.

Напомним, что Латвия на Генассамблее ООН призвала РФ прекратить агрессию против Украины. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что Россия должна прекратить агрессию для соблюдения принципов ООН о территориальной целостности и суверенитете. Он также подчеркнул, что Латвия вместе с международным сообществом продолжает политику непризнания незаконной аннексии Крыма.