ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше тоже объявили сбор денег на "Байрактар" для Украины

Новина українською →
Варшава, Вторник 28 июня 2022 17:22
В Польше тоже объявили сбор денег на "Байрактар" для Украины Фото: Польша тоже хочет купить "Байрактар" для Украины (Bayraktar TB2)
Автор: Александр Мороз

В Польше вслед за Литвой решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Славомира Сераковского.

"Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их производит, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Нам пора."Байрактары" исключительно эффективны в этой войне", - отметил он и призвал поляков жертвовать на беспилотник.

Отметим, по состоянию на вечер 28 июня уже собрано порядка 43 000 из необходимых 4,5 млн (более 1 млн долларов).

Напомним, в мае в Литве за три дня собрали необходимую сумму на "Байрактар" для Украины, после чего турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче дрона, а на собранные деньги были куплены боеприпасы.

После этого в июне украинский фонд собрал 600 млн гривен на "Байрактары", которые как выяснилось, тоже будут переданы бесплатно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Байрактар
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен