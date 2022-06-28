У Польщі теж оголосили збір грошей на "Байрактар" для України
У Польщі слідом за Литвою вирішили провести збір коштів на ударний безпілотник "Байрактар" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Славоміра Сераковського.
"Литовці зібрали гроші в найкоротші терміни, і компанія, яка їх виробляє, вирішила пожертвувати їх Україні і використати зібрані кошти для допомоги населенню. Пізніше те ж саме сталося і з наступними трьома зборами! Нам пора."Байрактари" виключно ефективні в цій війні", - зазначив він і закликав поляків жертвувати на безпілотник.
Зазначимо, станом на вечір 28 червня вже зібрано близько 43 000 з необхідних 4,5 млн (понад 1 млн доларів).
Нагадаємо, в травні в Литві за три дні зібрали необхідну суму на "Байрактар" для України, після чого турецька компанія Baykar Makina оголосила про безкоштовну передачу дрона, а на зібрані гроші були куплені боєприпаси.
Після цього в червні український фонд зібрав 600 млн гривень на "Байрактари", які як з'ясувалося, теж будуть передані безкоштовно.
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