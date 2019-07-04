В Польше объявили в розыск свидетелей "геноцида членами ОУН-УПА"

Фото: Институт национальной памяти Польши (wikimedia.org)

Речь идет об убийствах несколько десяток тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности

Институт национальной памяти Польши объявил в розыск потерпевших и свидетелей "геноцида, совершенного в период с 1939 по 1945 годов членами ОУН-УПА". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Республики Польши в Киеве.

Как сообщается, комиссия по расследованию преступлений против польского народа разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершаемых в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве.

Речь идет об убийствах несколько десяток тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическое, психическое издевательства над поляками, уничтожения или похищения их имущества, а также применение других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, несло угрозу их биологического уничтожения, или заставляло оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим лиц, членов их семей, свидетелей и всех тех, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией ", - сообщили в посольстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об институте национальной памяти в части, которая касается термина "украинские националисты" и который Конституционный суд Польши признал неконституционным. Данное положение было опротестовано президентом Польши Анджеем Дудой.

Кроме того, в январе прошлого года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институт национальной памяти, которым, в частности, введена уголовная ответственность за сообщение фактов о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Также документ содержит термин "украинские националисты", которые якобы совершали преступления против поляков.