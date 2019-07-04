У Польщі оголосили в розшук свідків "геноциду членами ОУН-УПА"

Фото: Інститут національної пам'яті Польщі (wikimedia.org)

Мова йде про вбивства кілька десяток тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності

Інститут національної пам'яті Польщі оголосив у розшук потерпілих і свідків "геноциду, здійсненого в період з 1939 по 1945 років членами ОУН-УПА". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Республіки Польщі в Києві.

Як повідомляється, комісія з розслідування злочинів проти польського народу розшукує постраждалих осіб і свідків злочинів геноциду, здійснених у період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, який проживав у Волинському воєводстві.

Мова йде про вбивства кілька десяток тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичне, психічне знущання над поляками, знищення або викрадення їх майна, а також застосування інших репресій і нелюдських вчинків для створення умов життя, несло загрозу їх біологічного знищення, або змушувало залишати свої будинки і бігти з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини

"Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їх сімей, свідків і всіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, у тому числі до тих, хто має фотографії замучених, списки жертв або іншу документацію, яка може бути придатною у розслідуванні, з закликом налагодити контакт із зазначеною Комісією ", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про інститут національної пам'яті в частині, яка стосується терміна "українські націоналісти" і який Конституційний суд Польщі визнав неконституційним. Дане положення було опротестовано президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Крім того, у січні минулого року польські Сейм і Сенат прийняли закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, введено кримінальну відповідальність за повідомлення фактів про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни. Також документ містить термін "українські націоналісти", які нібито здійснювали злочини проти поляків.