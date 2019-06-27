Сенат Польши заменит определение "украинские националисты"

Фото: Сенат Польши (commons.wikimedia.org)

Вместо "украинских националистов" в скандальном законе будут "члены ОУН и УПА"

Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об институте национальной памяти в части, которая касается термина "украинские националисты" и который Конституционный суд Польши признал неконституционным. Об этом сообщает "Польское радио".

Эти положения в феврале 2018 года опротестовал президент Польши Анджей Дуда, заявив, что понятие "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными, и Конституционный суд поддержал эту оценку.

После этого Институт национальной памяти представил новую формулировку, которая заменяет определение "украинские националисты" понятием "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА".

ИНП Польши также подготовил предложение относительно понятия "Восточная Малопольша", которое также оспорил Конституционный суд. Она заключается в отказе от упоминания в положениях конкретных областей, где якобы произошли преступления против поляков. По словам главы института Ярослава Шарека, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".

"Мы отклоняемся от неопределенного понятия "Восточная Малопольша" в пользу более объемного и однозначного понятия "территория Второй Республики Польша", - сообщил Шарек.

Сенаторы комитета поддержали предложения ИНП Польши и отправили закон на второе чтение.

Напомним, в январе 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институт национальной памяти, которым, в частности, введена уголовная ответственность за сообщение фактов о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Также документ содержит термин "украинские националисты", которые якобы совершали преступления против поляков.

Как писало РБК-Украина, этот документ не только прямо запрещает обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставит действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов.