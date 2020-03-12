В Польше назвали условие голосования за снятие санкций с России из-за войны на Донбассе

Санкции против России из-за войны на Донбассе утратят смысл, как только будут выполнены минские соглашения. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью росСМИ.

Чапутович отметил, что Варшава поддержит снятие с Москвы части ограничений на уровне Евросоюза, если соглашения будут выполнены.

"Да, если речь будет идти о санкциях, наложенных по этой причин", - ответил он на вопрос о том, проголосует ли Польша в ЕС за снятие с России санкций при выполнении минских соглашений.

Польский министр считает, что США не будут иметь что-то против того, чтобы отменить санкции, введенные из-за войны на Донбассе, после урегулирования ситуации в Украине.

Напомним, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.

Отметим, Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Вместе с тем, Совет ЕС продлил еще на год санкции против 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что ЕС планирует продлить санкции против России в июне 2020 года.