У Польщі назвали умову голосування за зняття санкцій з Росії через війну на Донбасі

Санкції проти Росії через війну на Донбасі втратять сенс, як тільки будуть виконані мінські угоди. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю росЗМІ.

Чапутович зазначив, що Варшава підтримає зняття з Москви частині обмежень на рівні Євросоюзу, якщо угоди будуть виконані.

"Так, якщо мова буде йти про санкції, накладені через це", - відповів він на питання про те, чи проголосує Польща в ЄС за зняття з Росії санкцій при виконанні мінських угод.

Польський міністр вважає, що США не будуть мати щось проти того, щоб скасувати санкції, запроваджені через війну на Донбасі, після врегулювання ситуації в Україні.

Нагадаємо, постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.

Зазначимо, Рада Європейського Союзу зняла санкції з двох високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича. Разом з тим, Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти 10 осіб.

Також РБК-Україна писало, що ЄС планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року.