В Польше назвали Путина ответственным за газовый кризис в Европе

Заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецкий заявил, что польское государство не имеет никакого влияния на текущий газовый кризис в Европе, который приводит к росту цен. По его словам, за его развитие отвечает президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24 .

Замминистра пояснил, что причиной рекордных цен являются прекращение поставок газа в Европу и его исчерпание на европейских складах, большая часть которых принадлежит России.

Сенат Польши начал работу над законом о защите потребителей газового топлива. Он предусматривает заморозку тарифов на газ в 2022 году.