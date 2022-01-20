У Польщі назвали Путіна відповідальним за газову кризу в Європі

Заступник міністра державних активів Польщі Мацей Малецький заявив, що польська держава не має жодного впливу на поточну газову кризу в Європі, що призводить до зростання цін. За його словами, за її розвиток відповідає президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24 .

Заступник міністра пояснив, що причиною рекордних цін є припинення постачання газу до Європи та його вичерпання на європейських складах, більша частина яких належить Росії.

Сенат Польщі розпочав роботу над законом про захист споживачів газового палива. Він передбачає заморожування тарифів на газ у 2022 році.