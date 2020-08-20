В Польше назначили новых глав МИД и Минздрава

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)

Ранее министры здравоохранения и иностранных дел подали в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил новых глав Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения. Ними стали Збигнев Рау и Адам Недзельский.

Об этом сообщает издание Echo Dnia.

Ранее главы двух ведомств подали в отставку.

" Мы хотим поблагодарить двух человек - Лукаша Шумовского и Яцека Чапутовича. Здоровье и внешняя политика были в надежных руках. Они смогли восстановить свои пружины, чтобы они работали лучше. Я очень благодарен за их работу", - заявил Моравецкий.

Отметим, новый министр здравоохранения Польши Адам Недзельский является кандидатом экономических наук. В течение двух лет возглавлял Национальный фонд здравоохранения. Ранее он работал в Министерстве финансов, Гданьском институте рыночной экономики, Учреждении социального страхования и Министерстве юстиции.

Новый глава МИД Збигнев Рау - профессор права, в прошлом был сенатором от партии "Право и справедливость", а также Лодзинской воеводы. На парламентских выборах 2019 года он был избран депутатом. В сейме он возглавлял комитет по иностранным делам.

Напомним, 20 августа стало известно, что министр иностранных дел Яцек Чапутович подал заявление об отставке.

Кроме того, в отставку подал министр здравоохранения Лукаш Шумовский подал в отставку после обвинений в закупке сомнительного медоборудования.