Глава МИД Польши подал в отставку

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com)

Ранее он анонсировал, что покинет правительство Моравецкого

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке. Ранее он анонсировал, что покинет правительство Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает PAP.

Польское издание Wprost пишет, что глава Минздрава Лукаш Шумовски также подал в отставку во вторник, а его заместитель Януш Цешиньский накануне. Также Ванда Бук, заместитель министра оцифровки, подала в отставку.

Отметим, Чапутович еще 20 июля в интервью Rzeczpospolita сообщил, что покинет правительство Моравецкого.

Напомним, ранее г лава Минздрава Польши подал в отставку на фоне закупок сомнительного медоборудования.

Отметим, правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту.

Кроме того, президент Мали уходит в отставку после попытки госпереворота.