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У Польщі призначили нових глав МЗС і МОЗ

Варшава, Четвер 20 серпня 2020 19:40
У Польщі призначили нових глав МЗС і МОЗ
Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (facebook com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Україна

Раніше міністри охорони здоров'я та закордонних справ подали у відставку

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький призначив нових глав Міністерства закордонних справ та Міністерства охорони здоров'я. Ними стали Збігнєв Рау і Адам Недзельский.

Про це повідомляє видання Echo Dnia.

Раніше глави двох відомств подали у відставку.

"Ми хочемо подякувати двох осіб - Лукаша Шумовського та Яцека Чапутовича. Здоров'я і зовнішня політика були в надійних руках. Вони змогли відновити свої пружини, щоб вони працювали краще. Я дуже вдячний за їхню роботу", - заявив Моравецький.

Зазначимо, новий міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский є кандидатом економічних наук. Протягом двох років очолював Національний фонд охорони здоров'я. Раніше він працював в Міністерстві фінансів, Гданськом інституті ринкової економіки, Установі соціального страхування Міністерстві юстиції.

Новий глава МЗС Збігнєв Рау - професор права, у минулому був сенатором від партії "Право і справедливість", а також Лодзинської воєводи. На парламентських виборах 2019 року він був обраний депутатом. В сеймі він очолював комітет у закордонних справах.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що міністр закордонних справ Яцек Чапутович подав заяву про відставку.

Крім того, у відставку подав міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський подав у відставку після звинувачень у закупівлі сумнівного медобладнання.

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