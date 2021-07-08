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В Польше наибольший процент COVID-вакцинированного населения, - Bloomberg

Автор: Анастасия Рокитна

Польша в лидерах среди стран с наибольшим процентом привитого от COVID-19 населения. В начале июня это были Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Bloomberg.

По состоянию на сегодня, в Польше вакцинирован 80,1% населения. Всего в стране сделали 60,8 млн прививок. Больший процент вакцинации только в Гибралтара (114,9%).

В ОАЭ сделали достаточное количество прививок от COVID-19, чтобы полностью вакцинировать 73,2% населения.

В мире сделали более 3,32 млрд прививок от COVID-19. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят материковый Китай (1,33 млрд), Индия (364,6 млн) и США (более 331 млн).

Напомним, Польша получила почти полмиллиона доз Johnson & Johnson.

Отметим, Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцины от коронавируса.

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ПольшаВакцинация