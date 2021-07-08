RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі найбільший відсоток COVID-вакцинованого населення, - Bloomberg

Автор: Анастасія Рокитна

Польща в лідерах серед країн з найбільшим відсотком щепленого від COVID-19 населення. На початку червня це були Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Bloomberg.

Станом на сьогодні, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень. Більший відсоток вакцинації тільки у Гібралтара (114,9%).

В ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.

У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

Нагадаємо, Польща отримала майже півмільйона доз Johnson & Johnson.

Зазначимо, Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаВакцинація