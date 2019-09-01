В Польше начались мероприятия к годовщине начала Второй мировой

В Варшаве (Польша) начались памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию канцелярии президента Польши в Facebook.

Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у "Могилы неизвестного солдата". Также состоятся выступления президентов Польши и Германии - Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, ранее сообщалось, что во время памятной церемонии в польском городе Велюнь, с бомбардировки которого началась Вторая мировая война, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события войны. Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году.

РБК-Украина писало, что Польша в ближайшее время объявит общую сумму репараций, которые должна будет выплатить Германия за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам Анджея Дуды, специальная парламентская комиссия в ближайшее время обнародует отчет.