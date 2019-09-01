У Польщі проходять заходи до річниці початку Другої світової

У Варшаві (Польща) розпочалися пам'ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, участь в яких також бере президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію канцелярії президента Польщі у Facebook.

Участь у пам'ятних заходах з нагоди річниці нападу Німеччини на Польщу в 1939 році беруть 250 іноземних гостей, серед них - 20 президентів держав, зокрема і український президент Володимир Зеленський.

В рамках офіційної частини відбудеться військовий церемоніал та урочиста зміна варти біля "Могили невідомого солдата". Також відбудуться виступи президентів Польщі та Німеччини - Анджея Дуди та Франк-Вальтера Штайнмаєра. Крім того, запланований виступ віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пам'ятної церемонії у польському місті Велюнь, з бомбардування якого почалася Друга світова війна, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення у Польщі за події війни. Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда засудив напад Німеччини на Польщу в 1939 році.

Також РБК-Україна писало, що Польща найближчим часом оголосить загальну суму репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина за збитки завдані в роки Другої світової війни. За словами Анджея Дуди, спеціальна парламентська комісія найближчим часом оприлюднить звіт.