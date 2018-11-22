В Польше начали временный контроль на внутренних границах ЕС

Иллюстративное фото (rada.gov.ua)

Контроль продлиться до 16 декабря

В Польше сегодня, 22 ноября, начали временный контроль на внутренних границах Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что с сегодняшнего дня границы Польши с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно переходить только в определенных местах. В частности, на польских внутренних границах ввели временный контроль в связи с проведением климатического саммита ООН COP 2018. Отмечается, что контроль продлиться до 16 декабря.

В пограничной службе Польши сообщили, что контроль будут осуществлять в сухопутных, воздушных и морских пунктах пропуска. Патрули пограничной службы будут использовать для этого специальное оборудование, в том числе мобильные терминалы и так называемые шенгенбусы, позволяющие проводить контроль за пределами пунктов пропуска.

Отмечается, что проверять будут только тех, кто будет въезжать в Польшу. Лиц для контроля будут выбирать "на основании изучения рисков и информации, предоставленной службами соседних стран".

Напомним, ранее польские пограничники накануне празднования 100-летия независимости страны, не впустили на территорию около 400 "сторонников идеологии Степана Бандеры".

Кроме того, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полк в городе Сувалки, расположенный на границе с Россией, будет восстановлен.