На польской границе задержали около 400 "бандеровцев" из России и Швеции

Иллюстративное фото (rada.gov.ua)

Активисты ехали на празднование 100-летия независимости Польши

Польские пограничники накануне празднования 100-летия независимости страны, не впустили на территорию около 400 "сторонников идеологии Степана Бандеры". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал TVP Info.

По данным пограничников Польши, якобы среди граждан, которым запретили въезд на территорию Польши, якобы были "сторонники идеологии Степана Бандеры" и "неонацисты". По данным службы безопасности Польши, активисты являются гражданами преимущественно России и Швеции.

Они собирались принять участие в праздновании 100-летия восстановления независимости Польши. Однако у большинства активистов не было разрешения на въезд в Польшу.

По данным правоохранителей, также несколько десятков таких активистов спецслужбы задержали внутри страны.

Напомним, полиция Польши устанавливает и разыскивает виновных лиц, которые 11 ноября во время празднования 100-летия независимости Польши подожгли флаг Европейского союза в Варшаве. В частности, тому, кто предоставит информацию, которая поможет в раскрытии преступления, назначено вознаграждение - 5 тысяч злотых.