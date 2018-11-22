У Польщі почали тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах ЄС

Ілюстративне фото (rada.gov.ua)

Контроль триватиме до 16 грудня

У Польщі сьогодні, 22 листопада, почали тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня кордон Польщі з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною можна переходити тільки у визначених місцях. Зокрема, на польських внутрішніх кордонах ввели тимчасовий контроль у зв'язку з проведенням кліматичного саміту ООН COP 2018. Зазначається, що контроль триватиме до 16 грудня.

В прикордонній службі Польщі повідомили, що контроль будуть здійснювати в сухопутних, повітряних і морських пунктах пропуску. Патрулі прикордонної служби будуть використовувати для цього спеціальне обладнання, в тому числі мобільні термінали і так звані шенгенбуси, що дозволяють проводити контроль за межами пунктів пропуску.

Наголошується, що перевірятимуть тільки тих, хто буде в'їжджати в Польщу. Осіб для контролю будуть вибирати "на підставі вивчення ризиків та інформації, наданої службами сусідніх країн".

Нагадаємо, раніше польські прикордонники напередодні святкування 100-річчя незалежності країни, не впустили на територію близько 400 "прихильників ідеології Степана Бандери".

Крім того, голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що полк у місті Сувалки, розташований на кордоні з Росією, буде відновлений.