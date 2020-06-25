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В Польше с моста упал автобус, есть погибший и десятки раненых

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 17:33
В Польше с моста упал автобус, есть погибший и десятки раненых
Фото: автобус упал с высоты 5 метров (facebook.com kmpspwarszawa)

Среди пострадавших - дети

В столице Польши Варшаве с моста Грота-Ровецкого упал пассажирский автобус. Один человек погиб, 23 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает местное издание Onet Warszawa.

Инцидент произошел несколько часов назад. Автобус свалился с виадука моста высотой около 5 метров. На момент аварии в транспортном средстве находилось 40 пассажиров.

"На данный момент у нас есть информация, что один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе пятеро в тяжелом состоянии", - сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

По его словам, в автобусе находилось не менее двух детей, одного из них вертолетом доставили в отделение неотложной помощи.

В Мазовецком воеводстве уточнили, что ранения получили 23 человека, 17 из них были госпитализированы.

Предварительная причина аварии - обморок водителя.

В украинском МИД РБК-Украина сообщили, что проверяют информацию о возможном наличии украинцев среди пострадавших.

Напомним, сегодня утром в украинском Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека.

Также сообщалось об аварии с пассажирским автобусом в Киеве.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Польшаавария
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