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У Польщі з мосту впав автобус, є загиблий і десятки поранених

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 17:33
У Польщі з мосту впав автобус, є загиблий і десятки поранених
Фото: автобус впав з висоти 5 метрів (facebook.com kmpspwarszawa)

Серед постраждалих - діти

У столиці Польщі Варшаві з мосту Грота-Ровецька впав пасажирський автобус. Одна людина загинула, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє місцеве видання Onet Warszawa.

Інцидент стався кілька годин тому. Автобус звалився з віадука мосту висотою близько 5 метрів. На момент аварії в транспортному засобі знаходились 40 пасажирів.

"Наразі у нас є інформація, що одна людина загинула і 17 отримали поранення, в тому числі п'ятеро в тяжкому стані", - повідомив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

За його словами, в автобусі знаходилося не менше двох дітей, одного з них гелікоптером доставили у відділення невідкладної допомоги.

У Мазовецькому воєводстві уточнили, що поранення отримали 23 людини, 17 з них були госпіталізовані.

Попередня причина аварії - непритомність водія.

В українському МЗС РБК-Україна повідомили, що перевіряють інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні зранку в українському Дніпрі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, загинули дві людини.

Також повідомлялося про аварію з пасажирським автобусом в Києві.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Польшаавария
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