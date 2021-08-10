В Польше могут усилить охрану работников пунктов вакцинации из-за нападений на них
В Польше работники пунктов вакцинации получат статус государственного служащего. В связи с этим правительство повысит безопасность медработников, осуществляющих прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельський предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок путем предоставления им статуса государственного служащего.
"Все работники пунктов прививок, особенно тех, что расположены где-то на улицах, рынках, которым непосредственно могут угрожать потенциальные агрессоры, выполняют очень нужную общественную работу", - заявил глава Минздрава.
В Польше нападения на пункты прививок за последние недели случались несколько раз. В Гродзиску Мазовецком антивакцинаторы устроили драку, в Замостье подожгли санэпидемстанцию.