В Польше могут усилить охрану работников пунктов вакцинации из-за нападений на них

В Польше работники пунктов вакцинации получат статус государственного служащего. В связи с этим правительство повысит безопасность медработников, осуществляющих прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельський предложил увеличить охрану для работников пунктов прививок путем предоставления им статуса государственного служащего.

"Все работники пунктов прививок, особенно тех, что расположены где-то на улицах, рынках, которым непосредственно могут угрожать потенциальные агрессоры, выполняют очень нужную общественную работу", - заявил глава Минздрава.

В Польше нападения на пункты прививок за последние недели случались несколько раз. В Гродзиску Мазовецком антивакцинаторы устроили драку, в Замостье подожгли санэпидемстанцию.