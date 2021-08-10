У Польщі можуть посилити охорону працівників пунктів вакцинації через напади на них

У Польщі працівники пунктів вакцинації отримають статус державного службовця. У зв'язку з цим уряд підвищить безпеку медпрацівників, які здійснюють щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський запропонував збільшити охорону для працівників пунктів щеплень шляхом надання їм статусу державного службовця.

"Всі працівники пунктів щеплень, особливо тих, що розташовані десь на вулицях, ринках, яким безпосередньо можуть загрожувати потенційні агресори, виконують дуже потрібну громадську роботу",- заявив глава МОЗ.

У Польщі напади на пункти щеплень за останні тижні траплялися кілька разів. У Гродзиску Мазовецькому антивакцинатори влаштували бійку, в Замості підпалили санепідемстанцію.